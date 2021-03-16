В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах. Людей без масок будут штрафовать, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства юстиции Севары Уринбаевой.

Впервые обязательное ношение масок в стране было введено 25 марта прошлого года. С тех пор его никто не отменял, однако многие люди просто расслабились, решили, что коронавирус побежден и маски не нужны.

В Министерстве юстиции напомнили, что за отсутствие маски в общественных местах в рамках статьи 54 Административного кодекса предусмотрен штраф в размере до 1,2 миллиона сумов.

При этом сегодня в Минздраве заявили, что узбекистанцам не стоит впадать в панику из-за коронавируса, в Зангиотинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.