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  • 16 март 2021 21:54
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В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах

В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах

В Узбекистане вновь усиливается контроль за ношением масок в общественных местах. Людей без масок будут штрафовать, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства юстиции Севары Уринбаевой.

 

Впервые обязательное ношение масок в стране было введено 25 марта прошлого года. С тех пор его никто не отменял, однако многие люди просто расслабились, решили, что коронавирус побежден и маски не нужны.

 

В Министерстве юстиции напомнили, что за отсутствие маски в общественных местах в рамках статьи 54 Административного кодекса предусмотрен штраф в размере до 1,2 миллиона сумов.

 

При этом сегодня в Минздраве заявили, что узбекистанцам не стоит впадать в панику из-за коронавируса, в Зангиотинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.


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