В Ташкенте открылся филиал Московского миграционного центра

Podrobno.uz.
Миграционный центр будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями.
В частности, он будет предоставлять такие услуги:
·отбор граждан, желающих работать в России
·оценка профессиональной квалификации узбекистанцев, желающих работать в России
·организация собеседований с работодателями
·проверка ограничений на въезд в РФ и трудоустройство в России
·консультирование по вопросам пребывания в России, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией
·предоставление информации об имеющихся вакансиях.