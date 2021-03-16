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  • 16 март 2021 20:18
  • 40

В Ташкенте открылся филиал Московского миграционного центра

В Ташкенте открылся филиал Московского миграционного центра

В Ташкенте открылся филиал Московского многофункционального миграционного центра, сообщаетPodrobno.uz.

 

Миграционный центр будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации путем прямого взаимодействия с регионами России и крупными российскими работодателями.

 

В частности, он будет предоставлять такие услуги:

·отбор граждан, желающих работать в России

·оценка профессиональной квалификации узбекистанцев, желающих работать в России

·организация собеседований с работодателями

·проверка ограничений на въезд в РФ и трудоустройство в России

·консультирование по вопросам пребывания в России, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией

·предоставление информации об имеющихся вакансиях.


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