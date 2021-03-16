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  • 16 март 2021 20:06
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ЦБ выпустил золотые монеты, посвящённые Алишеру Навои

ЦБ выпустил золотые монеты, посвящённые Алишеру Навои

Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске памятных золотых монет и сувенирного набора, посвящённых 580-летию со дня рождения великого поэта Алишера Навои. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Стоимость монет номиналом 50 тысяч (диаметр — 33 мм, вес — 20 г) и 100 тысяч (38 мм, 30,1 г) сумов составляет на данный момент, соответственно, 13,4 млн и 20,4 млн сумов.

 

Пять монет без номинала в составе сувенирного набора имеют такие же диаметр и вес, как и указанные выше монеты, но стоимость каждой из них составляет 102,4 млн сумов.

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Приобрести монеты и наборы можно в филиалах коммерческих банков. Они же будут принимать монеты обратно по цене, установленной на конкретный день.

 

В ноябре ЦБ выпустил памятные золотые и серебряные монеты, эмитированные в 1994—2009 годах. Как сообщалось тогда, пилотный проект был направлен на расширение возможностей населения по инвестированию и сбережению, а также развитие рынка драгоценных металлов.


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