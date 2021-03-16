17 марта в Ташкент прибудет 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca индийского производства (CoviShield) на сумму почти 2 млн долларов. Но Узбекистан по программе COVAX получает ее бесплатно, а доставку взяла на себя ЮНИСЕФ. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Как сообщалось ранее, Узбекистан, в рамках программы COVAX, должен получить 2,64 миллиона доз вакцины AstraZeneca. В первом квартале 2021 года в страну должны были доставить 35-40%. Остальные дозы будут поставляться со второго квартала по мере их производства и распределения по миру.

CoviShield - это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Производят её в индийском Институте сыворотки крови. Предварительные результаты третьей фазы исследований опубликовали в декабре 2020 года. Вакцина показала эффективность 70,4%, а участие в испытании приняли 11 636 добровольцев.

Эту вакцину поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму, Гану, Украину, Сейшелы и ЮАР. Но ЮАР вернула препарат, так как вакцина показала очень низкую эффективность против доминирующего в этой стране штамма коронавируса.

Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Отсюда можно сделать вывод, что вакцину поставляют в основном в третьи страны мира. Реакция организма на CoviShield естественна. В течение суток человек может чувствовать слабость, головную боль, повышенную температуру, а место укола может отекать и болеть.

ИСТОЧНИК