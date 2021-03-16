В столице предложили приостановить свадьбы и концерты

В ходе заседания Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам предотвращения распространения новых штаммов COVID-19 было решено усилить контроль за соблюдением карантинных требований, установленных специальной комиссией республики во время проведения свадеб, торжеств и церемоний в столице.

Как передает UzReport, в частности, с 1 апреля в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и в целях предотвращения распространения коронавируса Минздрав предлагает приостановить массовые мероприятия.

Хокимият Ташкента временно ограничит проведение собраний внутри своей системы. При необходимости они будут проходить в онлайн-режиме.

Также будут приняты соответствующие меры по проведению спортивных соревнований без зрителей.