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  • 16 март 2021 19:42
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В столице предложили приостановить свадьбы и концерты

В столице предложили приостановить свадьбы и концертыВ ходе заседания Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам предотвращения распространения новых штаммов COVID-19 было решено усилить контроль за соблюдением карантинных требований, установленных специальной комиссией республики во время проведения свадеб, торжеств и церемоний в столице.

 

Как передает UzReport, в частности, с 1 апреля в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и в целях предотвращения распространения коронавируса Минздрав предлагает приостановить массовые мероприятия.

 

Хокимият Ташкента временно ограничит проведение собраний внутри своей системы. При необходимости они будут проходить в онлайн-режиме.

 

Также будут приняты соответствующие меры по проведению спортивных соревнований без зрителей.


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