В Узбекистане запущен первый завод по производству аппаратов ИВЛ

В Узбекистане запущен первый завод по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Они необходимы для тяжелобольных коронавирусом, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций.

"16 марта состоялся запуск российско-словацко-узбекского предприятия Chirana Asia по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Договоренность о производстве 500 аппаратов ИВЛ в год была достигнута в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 6 миллионов долларов, будет создано более 100 рабочих мест. На первом этапе уже инвестировано 2 миллиона долларов, запущен цех по сборке аппаратов ИВЛ, создано 25 рабочих мест", – отметили в министерстве.

Сегодня аппараты ИВЛ выпускаются в 12 странах мира. Производимые компанией Chirana аппараты стоят в одном ряду с такими популярными мировыми брендами, как Drager (Германия), Hamilton (Швейцария) и, в отличие от моделей других компаний, обеспечивают не одну- или двухступенчатую, а трехступенчатую вентиляцию.

Отличительной чертой узбекских ИВЛ является наличие встроенного мембранного компрессора в аппараты, что значительно увеличивает срок службы аппаратов и не требует дорогостоящего ремонта после выработки 20-30 тысяч часов работы. Замена мембраны составляет всего около 70 евро, тогда как в турбинных требуется замена всей турбины, что составляет порядка 3-4 тысяч евро.

Такое производство налаживается впервые в Центральной Азии, проект позволит не только удовлетворить внутренние потребности, но и экспортировать отечественную продукцию в соседние страны, такие как Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан.

Российско-словацко-узбекского предприятия Chirana Asia по производству аппаратов искусственной вентиляции легких является резидентом инновационного технопарка "Яшнабад". Данный проект является хорошим примером трансфера технологий, что также является одним из направлений Министерства инновационного развития.