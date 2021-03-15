В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан

Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.

"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", — заявили в ведомстве.

Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.

Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.

Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.

Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".

Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой.