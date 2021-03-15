» » » В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
﻿
  • 15 март 2021 22:49
  • 61

В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.

 

"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", — заявили в ведомстве.

 

Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.

 

Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.

 

Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.

 

Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".

 

Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой.


Похожие статьи:
﻿
С сегодняшнего дня все школы в Узбекистане заработали в традиционной форме

С сегодняшнего дня все школы в Узбекистане заработали в традиционной форме

Новости Узбекистана
﻿
В МНО пока не определились, будет ли отменено онлайн-обучение в школах после осенних каникул

В МНО пока не определились, будет ли отменено онлайн-обучение в школах после осенних каникул

Новости Узбекистана
﻿
В большинстве школ Узбекистана учебный год начнется 14 сентября

В большинстве школ Узбекистана учебный год начнется 14 сентября

Новости Узбекистана
﻿
МНО готовит постоянный проект

МНО готовит постоянный проект "Онлайн-школы"

Новости Узбекистана
﻿
В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика