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  • 15 март 2021 22:20
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Таэквондисты Узбекистана завоевали 8 медалей в Турции

Таэквондисты Узбекистана завоевали 8 медалей в ТурцииСборная Узбекистана по таэквондо (WTF) завоевала восемь медалей и заняла третье место в общекомандном зачёте на международном турните Turkish Open. Соревнования проходят 10−16 марта в Турции, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

 

Никита Рафалович (-80 кг) завоевал титул чемпиона в своём весе. Лицензиат Олимпиады в Токио-2020 в финальном бою одолел соперника из Турции Ашрафа Махбуби со счётом 13:11.

 

Таэквондистке Нигоре Турсункуловой (-67 кг) удалось преодолеть всех своих соперниц и завоевать золотую медаль. В финале она провела бой против Петры Столбовой из Чехии. Решающий бой был решён в пользу Нигоры Турсункуловой со счётом 10:8.

 

Третью золотую медаль в копилку сборной принёс Улугбек Рашидов (-63 кг). В финале он одолел Хакана Речбера из Турции.

 

Бронзовые медали завоевали Чарос Каюмова (-53 кг), Шохрух Ражабов (+87 кг), Мадинабону Маннопова (-49 кг), Шохсанам Аъзамова (-46 кг) и Шухрат Салаев (-80 кг).


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