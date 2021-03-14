В Ташкенте состоялось заседание совета национальных координаторов государств-членов ШОС

10-13 марта в Ташкенте состоялось очередное заседание совета национальных координаторов государств-членов ШОС, передает

Как сообщили в пресс-службе МИД, делегации государств-членов организации обсудили ход подготовки основных мероприятий ШОС в рамках председательства Республики Таджикистан.

«Утвержден план основных мероприятий ШОС на 2021 год, который насчитывает более 150 пунктов и затрагивает все направления многопрофильного взаимодействия в рамках организации», - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по проектам документов, планируемых для внесения на утверждение в ходе саммита ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.