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  • 14 март 2021 22:40
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ЦБ не будет выводить из обращения купюры в 1000 сумов

ЦБ не будет выводить из обращения купюры в 1000 сумовЦБ не будет выводить из обращения купюры в 1000 сумов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные начальника Департамента наличного денежного обращения Центробанка Фазлиддина Бозорова.

 

По его словам, купюры номиналом в 1000 сумов были введены в обращение в 2001 году и используются до сих пор. Естественно, данные банкноты быстро портятся из-за активного использования их населением.

 

"Банкноты в 1000 сумов до сих пор печатаются и выпускаются в обращение по запросу. В настоящий момент все новые купюры выпускаются в обращение в основном через банкоматы. В результате число новых купюр в 1000 сумов сокращается, так как в банкоматах размещаются банкноты более крупного достоинства. Это естественный процесс, количество банкнот в обращении уменьшается, когда на них падает спрос", – подчеркнул он.

 

Он также добавил, что в банкоматы, конечно, можно положить и купюры в 1000 сумов, однако это будет нерентабельно, так как их емкость ограниченная. Банкоматы должны обслуживать большое количество людей и деньги в них не должны заканчиваться быстро. Поэтому новые купюры в 1000 сумов будут выдавать через кассы банков.

 

"Тем не менее ЦБ постоянно работает над оптимизацией ассортимента наличных денег в обращении, выводом из обращения устаревших купюр и заменой их новыми банкнотами и монетами. Поэтому банкноты в 1000 сумов в ближайшее время выводиться из обращения не будут", – сказал он.


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