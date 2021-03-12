На 60-м году жизни скончался известный кинорежиссер Бахром Якубов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узбеккино".

Якубов родился в Ташкенте в 1961 году. Закончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского. Долгое время проработал ассистентом режиссера на студиях "Узбекфильм" и "Узбектелефильм".

Как режиссер-постановщик дебютировал в 1989 году, сняв короткометражный художественный фильм "Дневник молодого писателя", затем долгие годы снимал документальные фильмы. В "большое" кино пришел лишь в 2003 году с полнометражной картиной «Сарвиноз». Всего на сегодняшний день Якубовым снято 10 художественных и 4 документальных фильма.

В частности, за свою карьеру он снял такие фильмы, как "Сарвиноз", "Фатима и Зухра", "Супер невестка", "Ичкуев", "Зирапча", "О Марьям, Марьям", "Зумрад и Киммат" и другие.