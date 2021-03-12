Утверждены предметы и количество тестовых заданий на вступительных экзаменах

Абитуриенты будут сдавать тесты по трем обязательным и двум специальным предметам. Максимальный балл составит 280,5 баллов.

Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения утвердила на 2021/2022 учебный год количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов.



Согласно постановлению, в этом году максимальная оценка на вступительных экзаменах составит 280,5 баллов.



Обязательными предметами будут родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки), математика и история Узбекистана. Каждый блок содержит по 15 вопросов, за каждый из которых будет присваиваться 2,1 балла. Всего абитуриент может набрать 94,5 баллов.



Также, исходя из направления бакалавриата, абитуриенты будут сдавать тесты еще по двум предметам, содержащим по 30 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 3,1 балла. Максимально за два блока предметов можно получить 186 баллов.