В рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан подписано 22 документа

По завершении переговоров состоялась церемония обмена подписанными документами.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана приняли Совместное заявление. Состоялся также обмен подписанными документами между главами министерств и регионов двух стран. Всего в рамках визита было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-кыргызского партнерства.

В их числе План практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, Соглашение о создании узбекско-кыргызского Инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики.

«Дорожные карты» по дальнейшему расширению сотрудничества между Андижанской и Ошской, Наманганской и Жалал-Абадской областями, Ферганской областью и Баткенской, Нарынской областями несомненно послужат укреплению межрегионального сотрудничества.

Также подписаны программа взаимодействия внешнеполитических ведомств, ряд важных документов в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры.

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