Фильм Ёлкина Туйчиева номинирован на российскую премию "Ника"

Художественный фильм, снятый по заказу НА "Узбеккино" «Две тысячи песен Фариды» режиссера Ёлкина Туйчиева номинирован в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии»на российскую премию «Ника». Об этом пишет «Даракчи»

В данной категории также представлены два казахстанских фильма "Жаным, ты не поверишь?" режиссёра Ернара Нургалиева и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова,"От смерти до смерти" азербайджанского режиссёра Байдарова Хилала Узейи, а также"Шамбала" режиссёра Артыка Суюндукова (Кыргызстан).

Отметим, что всвязи с пандемией торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» 2019 была перенесена на весну 2021 года.

Торжественная церемония награждения победителей 2019 и 2020 годов состоится одновременно в апреле 2021 года.