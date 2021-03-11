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  • 11 март 2021 10:06
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Фильм Ёлкина Туйчиева номинирован на российскую премию "Ника"

Фильм Ёлкина Туйчиева номинирован на российскую премию "Ника"

Художественный фильм, снятый по заказу НА "Узбеккино" «Две тысячи песен Фариды» режиссера Ёлкина Туйчиева номинирован в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии»на российскую премию «Ника». Об этом пишет «Даракчи».

 

В данной категории также представлены два казахстанских фильма "Жаным, ты не поверишь?" режиссёра Ернара Нургалиева и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова,"От смерти до смерти" азербайджанского режиссёра Байдарова Хилала Узейи, а также"Шамбала" режиссёра Артыка Суюндукова (Кыргызстан).

 

Отметим, что всвязи с пандемией торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» 2019 была перенесена на весну 2021 года.

 

Торжественная церемония награждения победителей 2019 и 2020 годов состоится одновременно в апреле 2021 года.


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