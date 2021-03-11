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  • 11 март 2021 9:42
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В Узбекистане внедрят сертификаты о вакцинации от COVID

В Узбекистане внедрят сертификаты о вакцинации от COVID

В Узбекистане планируется внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

 

По его словам, сейчас ведётся работа по организации процесса вакцинации и приобретению вакцины.

 

Продолжается создание электронного реестра лиц, подлежащих приоритетной вакцинации. Регистрация получивших прививку будет вестись через сайт emlash.uz.

 

ИСТОЧНИК


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