В Узбекистане внедрят сертификаты о вакцинации от COVID

В Узбекистане
планируется внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом на
пресс-конференции в среду сообщил заместитель министра здравоохранения,
начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья Баходир Юсупалиев.
По его словам, сейчас ведётся работа по организации
процесса вакцинации и приобретению вакцины.
Продолжается создание электронного реестра лиц,
подлежащих приоритетной вакцинации. Регистрация получивших прививку будет
вестись через сайт emlash.uz.
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