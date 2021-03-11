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  • 11 март 2021 9:38
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В Узбекистане отменяются талоны техосмотра автомобиля

В Узбекистане отменяются талоны техосмотра автомобиля

Постановлениям правительства вводятся изменения по обязательному техническому осмотру транспортных средств.

 

Так, с 1 сентября 2021 года в подразделениях ГСБДД внедряется порядок использования мобильных линий технического контроля.

 

Автоматизированная система именуемая «Технический осмотр» ГСБДД распространяется на владельцев транспорта используемого для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (категории М1). Доступ этой категории предпринимателей к системе должен быть организован до 1 июля.

 

Кроме того, согласно документу с 1 сентября отменяется практика выдачи талонов техосмотра для всех видов транспортных средств, за исключением выезжающих за рубеж.

 

Вводится и новое положение о порядке проведения обязательного техосмотра с определенной периодичностью:

- легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и грузовые автомобили, с числом мест для сиденья 8 и более (кроме места водителя), специальные транспортные средства с прицепами – два раза в год;

- транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 6 лет, – один раз в два года;

- транспортные средства, с года выпуска которых прошло более 6 лет, включая год выпуска, а также транспортные средства, год выпуска которых не установлен, – один раз в год.

 

При этом, новые транспортные средства при регистрации в органах ГСБДД не проходят технический осмотр, сообщает UzReport.


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