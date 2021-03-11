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  • 11 март 2021 9:33
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Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель проведут онлайн-переговоры

Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель проведут онлайн-переговорыШавкат Мирзиёев и Ангела Меркель проведут онлайн-переговоры, сообщает Podrobno.uz.

 

"12 марта состоится саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции. Предусматривается, что лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-германского многопланового партнерства", – сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

 

Особое внимание будет уделено вопросам выполнения договоренностей встреч на высшем уровне, развития конструктивного политического диалога, продвижения совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

 

В ходе переговоров также состоится обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

 

Напомним, что в январе 2019 года президент Узбекистана посетил с официальным визитом ФРГ, а в мае того же года ответный визит в Узбекистан совершил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

 

Германия является одним из ключевых экономических, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана.

 

По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 829 миллионов долларов, в нашей стране освоено свыше 700 миллионов долларов германских инвестиций. В целом в Узбекистане осуществляют деятельность около 200 совместных предприятий.


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