В Узбекистан в ближайшее время поступит вакцина от коронавируса

Узбекистан получит первую партию вакцин AstraZeneca в рамках инициативы COVAX 15−20 марта. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

По его словам, объём поставок составит 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Oxford, производимой Институтом сывороток Индии (SII) по лицензии. Узбекистан уже получил 660 тысяч шприцов и контейнеров для их безопасной утилизации.

Кроме того, ведутся переговоры по приобретению 1 миллиона доз российской вакцины «Спутник V». «Разработан соответствующий договор, который на сегодняшний день изучается Россией», — сказал Баходир Юсупалиев.

В марте в страну также поставят 1 миллион доз китайской вакцины ZF-UZ-VAС 2001. Компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical (КНР) признала Узбекистан в качестве соавтора в разработке вакцины от коронавируса ZF-2001.

Замминистра здравоохранения сообщил, что переговоры о закупке вакцины ведутся с 12 компаниями.

Для вакцинации населения организовано 3168 пунктов вакцинации и свыше 860 мобильных бригад. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Министерству здравоохранения Узбекистана 206 минивэнов и 17 грузовиков-рефрижераторов для сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки.

На закупку специальных шприцов для вакцинации выделено 6 млрд сумов. К вакцинации населения готовятся свыше 10 тысяч вакцинаторов, патронажных медсестёр, а также свыше 33 тысяч врачей.

Баходир Юсупалиев отметил, что на сегодняшний день в Узбекистане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, но необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Замглавы Минздрава сообщил, что в Узбекистане зарегистрировано свыше 80 тысяч случаев коронавируса, 99% пациентов выздоровели, 622 человека умерли. Ежедневно в стране выявляется по 20−40 случаев COVID-19, сказал он.

ИСТОЧНИК