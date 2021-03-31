Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

"Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали", — говорится в публикации.

Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".