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  • 10 март 2021 10:18
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Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.

 

По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

 

"Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали", — говорится в публикации.

 

Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

 

Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".


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