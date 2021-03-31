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  • 10 март 2021 10:14
  • 31

Белорусский МАЗ запустит сборочное производство своих шасси в Узбекистане

Белорусский МАЗ запустит сборочное производство своих шасси в УзбекистанеМинский автомобильный завод (МАЗ) запустит сборочное производство своих шасси в Узбекистане, сообщаетPodrobno.uz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

 

Решение о необходимости запуска данного производства было принято на встрече генерального директора ОАО "МАЗ" Валерия Иванковича с представителями узбекской компании ООО "Krantas".

 

Как отмечается в сообщении, с учетом предусмотренных законодательством Узбекистана преференций, организация сборочного производства позволит увеличить взаимный товарооборот между двумя странами и повысит конкурентоспособность белорусской автотехники на местном рынке автопроизводителей.

 

"В настоящее время официальный дистрибьютор ОАО "МАЗ" ИП ООО "MAZ-TASHKENT" успешно реализует грузовую, пассажирскую и специальную технику МАЗ на территории Узбекистана, а организация нового сборочного производства автомобильных шасси позволит укрепить положение белорусского флагмана автомобилестроения на этом рынке", – подчеркнули на автозаводе.

 

Минский автомобильный завод начал работу в 1947 году. Сейчас предприятие выпускает 500 моделей и модифицикаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, около 15 моделей автобусов.


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