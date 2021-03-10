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  • 10 март 2021 10:09
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Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилей

Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилейЗаслуженная артистка Узбекской ССР, народная артистка Узбекистана Тути Юсупова 10 марта отмечает 85-летие, напомнили в "Узбеккино".

"Национальное агентство "Узбеккино" поздравляет Тути Юсупову с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни", — говорится в публикации на Telegram-каналe.

 

Тути Юсупова родилась 10 марта 1936 года в Самарканде. С 1957-го служит в Узбекском национальном академическом драматическом театре. Исполнила роли в таких фильмах, как "Абдулладжан", "Назира", "Шабнам", "Свата не видели?" и других.

 

Была удостоена орденов "Эл-юрт Хурмати" (2000), "Фидокорона хизматлари учун" (2014), "Мехнат шухрати" (2020).

 

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