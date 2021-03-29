Шавкат Мирзиёев и Мевлют Чавушоглу обсудили реализацию новых проектов в Узбекистане

Президент Шавкат Мирзиёев 9 марта принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, передает UzReport.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития узбекско-турецких многоплановых отношений.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил, что регулярные контакты на высшем уровне способствуют дальнейшему укреплению уз дружбы и стратегического партнерства, расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и наполнению его конкретным содержанием.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за оказанный прием и передал теплые приветствия и искренние пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей первого заседания Совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств, состоявшегося в Анкаре в феврале прошлого года, а также подготовки очередного саммита в нашей стране.

Подчеркнута важность наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности подготовки и реализации в Узбекистане новых инвестиционных проектов с участием ведущих турецких компаний.

Отмечена взаимная заинтересованность в развитии активного межрегионального диалога, продвижении совместных образовательных и культурно-гуманитарных программ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального партнерства, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.