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  • 9 март 2021 15:20
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Чемпионат Азии по самбо пройдет в Ташкенте

Чемпионат Азии по самбо пройдет в Ташкенте

Чемпионат Азии по самбо пройдет в Ташкенте в 2021 году, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Ассоциации самбо Узбекистана. Об этом сообщил президент Азиатской ассоциации самбо Аламжон Муллаев в ходе видеоконференции.

 

"Чемпионат Азии 2021 года пройдет в июне в Ташкенте. Фактически турнир должен был проходить в Индонезии. Но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести турнир в другую страну. В итоге заявка Ассоциации самбо Узбекистана на проведение чемпионата Азии была принята. Поэтому, было предложение в июне провести чемпионат Азии среди юниоров, молодежи и взрослых в Ташкенте. Большинство участников встречи поддержали это предложение. И таким образом, чемпионат Азии этого года примет Ташкент", – отметил он.

 

Кроме того, добавил Муллаев, во время соревнований будет проводиться ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.

 

Также он сообщил о проходящем процессе включения самбо в программу Молодежных Азиатских игр 2025 года, которые пройдут в Ташкенте. Эту новость приветствовала вся азиатская семья самбо.


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