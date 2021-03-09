Чемпионат Азии по самбо пройдет в Ташкенте в 2021 году, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Ассоциации самбо Узбекистана. Об этом сообщил президент Азиатской ассоциации самбо Аламжон Муллаев в ходе видеоконференции.

"Чемпионат Азии 2021 года пройдет в июне в Ташкенте. Фактически турнир должен был проходить в Индонезии. Но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести турнир в другую страну. В итоге заявка Ассоциации самбо Узбекистана на проведение чемпионата Азии была принята. Поэтому, было предложение в июне провести чемпионат Азии среди юниоров, молодежи и взрослых в Ташкенте. Большинство участников встречи поддержали это предложение. И таким образом, чемпионат Азии этого года примет Ташкент", – отметил он.

Кроме того, добавил Муллаев, во время соревнований будет проводиться ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.

Также он сообщил о проходящем процессе включения самбо в программу Молодежных Азиатских игр 2025 года, которые пройдут в Ташкенте. Эту новость приветствовала вся азиатская семья самбо.