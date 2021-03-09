Новый вид спорта – текбол придет в школы Узбекистана. Международные партнеры бесплатно предоставят инвентарь, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Национального олимпийского комитета.

Накануне в Ташкенте был подписан меморандум о сотрудничестве между Международной федерацией текбола, Министерством народного образования и Национальным олимпийским комитетом.

Согласно документу, международная организация в скором времени предоставит Узбекистану десять тысяч единиц инвентаря, а Министерство народного образования и НОК будут сотрудничать для популяризации этого вида спорта в нашей стране.

"Перед началом мероприятия, я еще раз убедился, что это очень интересный вид спорта. Я верю, что текбол станет любимой игрой всех учеников. С помощью него мы можем объединить сразу пять-шесть видов спорта. А это очень важно в процессе пропаганды здорового образа жизни среди учеников и организации их досуга", – сказал министр народного образования Шерзод Шерматов.

"Мы выражаем благодарность Федерации текбола за то, что они проявляют инициативу в популяризации этого вида спорта в Узбекистане. Этот вид спорта очень быстро развивается во всем мире. Текбол очень подходит для пропаганды здорового образа жизни, которая выдвигается президентом Узбекистана. Этот вид спорта в будущем может войти в программу Азиатских и Олимпийских игр", – отметил Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов.

Напомним, что в ближайшее время в стране будет создана Национальная федерация текбола, а также планируется проведение чемпионата по этому виду спорта.