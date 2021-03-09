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  • 9 март 2021 15:12
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11-12 марта Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитом

11-12 марта Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитомПо приглашению Шавката Мирзиёева 11-12 марта президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитом.

 

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется рассмотреть весь спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

 

Как сообщает телеканал UzReport, в повестку дня встречи лидеров включены актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов, реализации совместных программ в сфере культуры, здравоохранения, образования и туризма.

 

Состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

 

По итогам переговоров предусматривается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, затрагивающих разные направления двусторонних отношений.

 

В соответствии с программой президент Кыргызстана также встретится с руководителями обеих палат Олий Мажлиса и премьер-министром Узбекистана, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий страны.


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