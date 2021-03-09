Электромобили в Узбекистане могут начать выпускать к 2025 году

Производство электромобилей в Узбекистане может быть налажено к 2025 году. Об этом журналистам в ходе пресс-тура на автозавод UzAuto Motors в Асаке сообщил начальник Управления стратегического планирования, анализа и развития «Узавтосаноат» Рустам Кодиров. Об этом пишет Gazeta.uz.

«В настоящее время работа по электромобилям ведётся только в направлении разработки концепции. По нашим прогнозам, производство может быть начато к 2025 году», — отметил он.

Напомним, в декабре прошлого года правительство Узбекистана издало постановление, которым запланирован перевод «Узавтосаноат» на производство только легковых автомобилей и мототранспортных средств на электродвигателях. Компании было поручено до 1 февраля текущего года привлечь иностранных экспертов и консалтинговые компании для разработки проекта концепции.

«Если в мире ежегодно продаётся 100 миллионов автомобилей, то на долю электромобилей приходится 2%. Всем нравится автомобиль Tesla. Его цена — 35 тысяч долларов (розничная цена самой доступной модели Tesla Model 3 в США, в Узбекистане она стоит более чем в два раза дороже — ред.). Однако в Узбекистане довольно мало людей, которые будут покупать машину за 35 тысяч. 80% наших продаж составляют машины дешевле 11 тысяч долларов», — сказал Рустам Кодиров.

Он назвал задачей, которую нужно решить до начала выпуска электромобилей, создание необходимой инфраструктуры для их зарядки.

В феврале американская General Motors, чьи автомобили производит UzAuto Motors, заявила, что к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей будут электромобилями. К 2035 же году автогигант намерен перейти на выпуск только машин с электродвигателями.

В прошлом году в Узбекистан, по данным Госкомстата, был импортирован 131 электромобиль (на сумму 2,9 млн долларов), что в 10 раз больше, чем в 2018 году (13) и более чем в 3 раза больше, чем в 2019 году (39).

Больше всего электромобилей в 2020 году было завезено из Китая — 92 и Южной Кореи — 13. Импорт также осуществлён из США и Грузии — по 7, Германии — 5 и других стран — 7.

Импорт электромобилей в Узбекистан не облагается акцизами и таможенными пошлинами. Заплатить нужно только НДС и сборы за таможенное оформление и в Республиканский дорожный фонд.

В мае 2019 года сообщалось о планах запуска производства автомобилей Hyundai в свободной экономической зоне «Коканд» к 2023 году. Статус проекта сейчас неизвестен.

В сентябре того же года во время визита президента Узбекистана в Коканд ему был презентован электромобиль, который планировалось выпускать здесь и продавать по 3000 долларов. Информации о данном проекте также нет.