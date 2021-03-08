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  • 8 март 2021 23:36
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Месторождение Мурунтау в Узбекистане второй год подряд стало мировым лидером по добыче золота

Месторождение Мурунтау в Узбекистане второй год подряд стало мировым лидером по добыче золота

Аналитический центр Kitco составил топ-10 месторождений, лидирующих по добыче золота в 2020 году. Месторождение Мурунтау в Навоийской области Узбекистана второй год подряд заняло первую строчку рейтинга, сообщает Podrobno.uz.

 

В прошлом году на месторождении Мурунтау, по оценкам Kitco, было добыто около 2 млн унций (56,7 тонны).

 

"Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую в более чем в 150 млн унций, Мурунтау, вероятно, сохранит за собой в ближайшем будущем титул крупнейшего золотого рудника в мире", – отмечают аналитики.

 

Месторождение Мурунтау открыто в 1958 году советскими геофизиками Юрием Мордвинцевым и Петром Храмышкиным. Промышленная добыча золота здесь началась в 1969 году.

 

Второе место досталось американскому руднику Карлин, на котором в прошлом году добыли 1,6 млн унций (45,4 тонны) драгоценного металла. Стоит отметить, что в 2020 году этот рудник единственный из топ-10 сумел увеличить золотодобычу, причем сразу на 27%.

 

Российский рудник "Олимпиада" занял третью строчку в рейтинге. Добыча на нем в 2020 году составила 1,2 млн унций (34 тонны), что на 14% меньше, чем в 2019 году.

 

Напомним, золото является главной экспортной статьей Узбекистана. На его долю в 2020 году пришлось 44% узбекского экспорта (в 2019 году – 35%).


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