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  • 8 март 2021 23:29
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В Узбекистане назвали категории граждан, которым не рекомендуется делать прививки от коронавируса

В Узбекистане назвали категории граждан, которым не рекомендуется делать прививки от коронавирусаВ Узбекистане назвали категории граждан, которым не рекомендуется делать прививки от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

 

"Вакцинация не рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией или аутоиммунными заболеваниями, в том числе лицам с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным женщинам, кормящим матерям и лицам в возрасте до 18 лет. В любом случае решение о вакцинации принимается по результатам медицинского обследования", – отметил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Нурмат Отабеков.

 

По его словам, лица, привитые от коронавируса, должны будут находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после получения вакцины. Затем, в течение трех дней, за состоянием каждого вакцинированного будут пристально наблюдать врачи, приходящие к ним на дом.

 

В случае возникновения аллергической реакции, связанной с прививкой, будут привлекаться бригады скорой медицинской помощи.

 

"Отмечу ещё раз, граждане перед прививкой обязательно пройдут медосмотр. Это создаст почву для предотвращения неожиданных осложнений", – подчеркнул он.


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