В Узбекистане назвали категории граждан, которым не рекомендуется делать прививки от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

"Вакцинация не рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией или аутоиммунными заболеваниями, в том числе лицам с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным женщинам, кормящим матерям и лицам в возрасте до 18 лет. В любом случае решение о вакцинации принимается по результатам медицинского обследования", – отметил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Нурмат Отабеков.

По его словам, лица, привитые от коронавируса, должны будут находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после получения вакцины. Затем, в течение трех дней, за состоянием каждого вакцинированного будут пристально наблюдать врачи, приходящие к ним на дом.

В случае возникновения аллергической реакции, связанной с прививкой, будут привлекаться бригады скорой медицинской помощи.

"Отмечу ещё раз, граждане перед прививкой обязательно пройдут медосмотр. Это создаст почву для предотвращения неожиданных осложнений", – подчеркнул он.