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  • 4 март 2021 23:04
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В Ташкенте пройдет фестиваль немого кино

В Ташкенте пройдет фестиваль немого кино

В столице состоится фестиваль немого кино, организованный НА "Узбеккино" совместно с Гёте-Институтом. Мероприятие будет проходить во Дворце творчества молодежи в период с 10 по 14 марта, сообщили в пресс-службе национального агентства.

 

"На фестивале будут представлены немые фильмы классиков узбекского и немецкого кинематографа. Фильмы продемонстрируют в сопровождении музыки группы "Сафо" в живом исполнении", - информируется в релизе.

 

Согласно данным НА "Узбеккино", в первый день фестиваля в Гёте-Институте состоится презентация документального медиапроекта "Кинолекторий". Во встрече примут участие директор ГУП "Республиканский кинофонд" Эльджона Аббасова и доктор искусствоведения Нигора Каримова.

 

Известно, что в программу фестиваля войдут такие фильмы, как "Минарет смерти", "Приключения принца Ахмеда" и "Прокаженная".

 

Вход на все кинопоказы свободный, уточнили в агентстве.

 

ИСТОЧНИК


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