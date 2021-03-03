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  • 3 март 2021 23:24
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Президент выступит на саммите лидеров стран ОЭС

Президент выступит на саммите лидеров стран ОЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта примет участие в работе 14-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

 

В повестку дня предстоящей встречи лидеров государств-членов организации, которая пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, включены актуальные вопросы практического сотрудничества в обширном регионе в период после COVID-19.

 

Ожидается, что президент Узбекистана представит видение перспектив развития регионального партнерства, а также выдвинет ряд предложений по преодолению последствий пандемии, восстановлению торговых связей, усилению промышленной кооперации, реализации совместных программ в области транспорта и логистики, продовольственной безопасности, развития «зеленой экономики» и финансового сотрудничества.

 

Членами ОЭС (создана в 1985 году) в настоящее время являются 10 государств. Помимо Узбекистана, это Турция, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.


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