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  • 3 март 2021 23:18
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Из Афганистана в Узбекистан возвращены 24 соотечественника

Из Афганистана в Узбекистан возвращены 24 соотечественникаВ минувший вторник, 2 марта, из Афганистана в Узбекистан в рамках гуманитарной операции «Мехр-4» («Добро-4») возвращены 24 узбекистанца, сообщила пресс-служба УВД Сурхандарьинской области. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Среди возвратившихся на родину — 19 детей, в том числе четверо сирот. Ранее они пребывали на территории Афганистана и Пакистана в районах, занятых международными террористическими организациями.

 

Соотечественников на пограничном посту «Айритом» в Термезском районе встретили администрация области и руководство региональных управлений Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

 

После проведения медицинского осмотра их разместили в лечебно-оздоровительном центре.

 

Напомним, в мае 2019 года в рамках гуманитарной операции «Мехр» 155 женщин и детей были возвращены в Узбекистан из Сирии. Позже в октябре была проведена операция «Мехр-2» — из Ирака на родину доставили 64 ребёнка. В декабре прошлого года в рамках операции «Мехр-3» домой вернулись ещё 98 женщин и детей.


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