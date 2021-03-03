Объявлены тендеры на проведение теста на COVID-19 в аэропортах

После того как в аэропортах Узбекистана внедрили систему экспресс-тестирования на коронавирус для пассажиров въезжающих в страну, наблюдались огромные очереди к стойкам регистрации. Это влекло за собой возмущения среди прибывающих из-за несоблюдения некоторыми необходимой дистанции в два метра. В связи с этим Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом поручила вновь провести конкурс среди лабораторий.

Согласно условиям конкурса, цена проведения одного теста с учетом НДС должна составлять:

• экспресс-тест — не более 100 тысяч сумов;

• экпресс-тест для студентов — 50 тысяч сумов;

• ПЦР тест — не более 200 тысяч сумов.

Конкурсные предложения, превышающие предельную стоимость, рассматриваться не будут.

Ожидается, что в итоге в аэропортах с числом посетителей более 500 человек появятся не менее двух лабораторий.

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