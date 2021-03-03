В Узбекистане предлагают легализовать торговлю в социальных сетях

На портале СОВАЗ размещен проект постановления президента, который предусматривает концептуальный пересмотр системы администрирования электронной коммерции. Оставить комментарии и предложения можно до 7 марта.

В частности, с 1 апреля предлагается ввести порядок, по которому электронную торговлю в интернете, социальных сетях и мессенджерах, следует начать с уведомления налоговых органов и присвоения специального цифрового кода.

Для уведомления об электронной торговле достаточно воспользоваться электронной формой в персональном кабинете налогоплательщика. Следом Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции посредством автоматизированной системы производит государственную регистрацию и постановку на учет, в качестве нового субъекта предпринимательства.

Электронную торговлю следует оформлять электронными договорами, товарно-транспортными накладными и доверенностями на получение товарно-материальных ценностей. Также в рамках электронной коммерции следует использовать виртуальные кассы, передавая органам государственной налоговой службы данные о расчетах в режиме онлайн.

Национальный реестр субъектов электронной коммерции будет передан Государственному налоговому комитету, который до 1 сентября 2021 года проведет его модернизацию и создаст на Реестре бесплатную единую информационную платформу «E-trade» по управлению электронной коммерцией.

В срок до 1 сентября 2021 года на Единой платформе должен быть создан персональный кабинет покупателя, с возможностью хранения истории покупок, расчетов и электронных чеков и полной конфиденциальностью данных.

Проектом предусмотрены льготы и преференции:

– до 1 апреля 2021 года будут освобождены от ответственности за нарушение сроков постановки на налоговый учет в качестве плательщика НДС иностранные юридические лица, реализующие в Узбекистане услуги в электронной форме физическим лицам;

– ставки налога на прибыль и налога с оборота будут снижены на 50% независимо от регистрации в Национальном реестре субъектов электронной коммерции – для отечественных предпринимателей, уведомивших надлежащим образом налоговые органы о начале своей деятельности в срок до 1 января 2023 года;

– беспроцентная отсрочка налогов сроком до 1 января 2023 года для субъектов предпринимательства, осуществляющих электронную торговлю и зарегистрированных на одно физическое лицо в возрасте до 30 лет включительно:

- по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу на пользование водными ресурсами – без обращения в местные государственные органы, при условии их уплаты равными долями в течение 24 месяцев;

- по социальному налогу и налогу на доходы физических лиц, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, – с условием уплаты равными долями в течение 24 месяцев.

По информации ГНК, эти меры должны привести к повышению собираемости налогов на 196 млрд. сумов.

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