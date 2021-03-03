В Турции открыли памятник Мухаммаду аль-Хорезми

Памятник учёному Мухаммаду аль-Хорезми открыли 3 марта в столице Турции Анкаре. Монумент возведён в рамках международной программы «Хива — культурная столица тюркского мира», сообщает gazeta.uz со ссылкой на ИА «Дунё».

На церемонии присутствовали прибывший с рабочим визитом хоким Хорезмской области Фарход Ерманов, посол Узбекистана Алишер Агзамходжаев, заместитель генерального секретаря Международной организацией тюркской культуры Билал Чакчи, председатель межпарламентской группы дружбы «Турция-Узбекистан» Осман Местен.

Памятник установлен в одном из столичных парков «Липовая долина». В саду также есть мечеть, детские площадки и кафе «Фергана», созданное мэрией Анкары при поддержке посольства Узбекистана в Турции и членами узбекской диаспоры.

После официального открытия памятника Мухаммаду аль-Хорезми турецкой столице состоялась выставка узбекских национальных костюмов и показ фильма «Мендирман Джалолиддин» («Я — Джалолиддин»).

Мухаммад Муса аль-Хорезми является основоположником алгебры. Трактат великого математика по арифметике, основанный на индийских числах, привел к десятичной системе исчисления и к международному распространению операций в этой системе. «Зидж» Хорезми показал развитие астрономии в странах Запада и Востока.