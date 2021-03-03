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  • 3 март 2021 23:00
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В Турции открыли памятник Мухаммаду аль-Хорезми

В Турции открыли памятник Мухаммаду аль-ХорезмиПамятник учёному Мухаммаду аль-Хорезми открыли 3 марта в столице Турции Анкаре. Монумент возведён в рамках международной программы «Хива — культурная столица тюркского мира», сообщает gazeta.uz со ссылкой на ИА «Дунё».

 

На церемонии присутствовали прибывший с рабочим визитом хоким Хорезмской области Фарход Ерманов, посол Узбекистана Алишер Агзамходжаев, заместитель генерального секретаря Международной организацией тюркской культуры Билал Чакчи, председатель межпарламентской группы дружбы «Турция-Узбекистан» Осман Местен.

 

Памятник установлен в одном из столичных парков «Липовая долина». В саду также есть мечеть, детские площадки и кафе «Фергана», созданное мэрией Анкары при поддержке посольства Узбекистана в Турции и членами узбекской диаспоры.

 

После официального открытия памятника Мухаммаду аль-Хорезми турецкой столице состоялась выставка узбекских национальных костюмов и показ фильма «Мендирман Джалолиддин» («Я — Джалолиддин»).

 

Мухаммад Муса аль-Хорезми является основоположником алгебры. Трактат великого математика по арифметике, основанный на индийских числах, привел к десятичной системе исчисления и к международному распространению операций в этой системе. «Зидж» Хорезми показал развитие астрономии в странах Запада и Востока.


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