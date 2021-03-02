В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба, сообщает Podrobno.uz.

Компания Masdar (ОАЭ) продолжает работы по строительству солнечной фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана. Проект по строительству станции мощностью 100 МВт реализуется на основе государственно-частного партнерства. Ввод данной электростанции в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 года. Она станет первой генерирующей электростанцией промышленного масштаба на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Станция будет ежегодно производить 270 гигаватт-часов электричества, получаемого из солнечной энергии в год, что достаточно для обеспечения электричеством более 31 тысячи домохозяйств. Кроме того, ее эксплуатация позволит предотвратить выбросы 156 тысяч метрических тонн парниковых газов в год.

Здесь будут установлены 300 тысяч фотоэлектрических панелей, размещенных на участке площадью в 268 гектаров в 35 км к востоку от города Навои.

Сегодня Узбекистан вырабатывает 85% своей электроэнергии на теплоэлектростанциях. Благодаря новому проекту страна сможет снизить свою зависимость от природного газа и угля. Строительство станции также позволит увеличить использование возобновляемых источников энергии и внесет вклад в производство электроэнергии, которое, по прогнозам, вырастет с 65 тысяч гигаватт-часов в 2019 году до 103 тысяч ГВтч к 2030 году.

Компания Masdar взяла на себя обязательство поставлять электроэнергию в течение 25 лет по цене всего 2,679 цента за киловатт-час – это самый низкий тариф на солнечную энергию в Центральной Азии в настоящее время. Проектная компания Nur Navoi Solar, созданная для реализации проекта, будет продавать электроэнергию по вышеназванной фиксированной цене вплоть до 2046 года.