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  • 1 март 2021 23:16
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В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.

 

Регистрацию провёл Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

 

«Сегодня рекомбинантная вакцина (клетки СНО) ZF-UZ-VAC 2001 против нового типа коронавируса зарегистрирована для использования в медицинской практике. Регистрационный номер — DV/X 08646/03/21», — говорится в сообщении.

 

Напомним, третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре, на 27 февраля 6836 добровольцев получили первую дозу, 4453 человек — вторую и 283 добровольцев — третью дозу вакцины ZF 2001. Позже стало известно, что компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата. Вакцина будет выпускаться совместно с Jurabek Laboratories под названием ZF-UZ-VAC 2001.

 

Ранее первый замминистра по развитию инноваций Шахло Турдикулова сообщила, что у этой вакцины практически отсутствуют случаи побочных эффектов. «Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность её составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — заявляла она.

 

ИСТОЧНИК


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