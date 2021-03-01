"Узбеккино"
опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про
девушку-снайпера, воевавшую против фашистов, сообщает Podrobno.uz.
Художественный фильм будет называться "Узбечка"
(Ўзбек қизи). Он расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера
во время войны. Также в фильме будет показана мобилизация женщин на фронт.
В картине играют Айсенем Юсупова, Зулхумор Муминова,
Мухаммадисо Абдулхаиров, Фарход Худойбердиев и другие актеры.
Прообразом главной героини стала Зебо Ганиева. Родилась
она в Азербайджане, мать ее была узбечкой, отец – азербайджанцем. В 15 лет она
стала сиротой при живых родителях – мама была репрессирована, а отец, чтобы
спасти дочери жизнь, вынужден был отказался от нее. 18-летняя девушка 16 раз
ходила за линию фронта, убила свыше 120 фашистов.