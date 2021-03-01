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  • 1 март 2021 17:07
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"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов

"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов, сообщает Podrobno.uz.

 

"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов

Художественный фильм будет называться "Узбечка" (Ўзбек қизи). Он расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время войны. Также в фильме будет показана мобилизация женщин на фронт.

 

В картине играют Айсенем Юсупова, Зулхумор Муминова, Мухаммадисо Абдулхаиров, Фарход Худойбердиев и другие актеры.

 

"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов"Узбеккино" опубликовало первые кадры со съемочной площадки блокбастера про девушку-снайпера, воевавшую против фашистов

Прообразом главной героини стала Зебо Ганиева. Родилась она в Азербайджане, мать ее была узбечкой, отец – азербайджанцем. В 15 лет она стала сиротой при живых родителях – мама была репрессирована, а отец, чтобы спасти дочери жизнь, вынужден был отказался от нее. 18-летняя девушка 16 раз ходила за линию фронта, убила свыше 120 фашистов.


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