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  • 1 март 2021 17:00
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Узбекистан привлек российских специалистов к восстановлению Сардобинского водохранилища

Узбекистан привлек российских специалистов к восстановлению Сардобинского водохранилищаУзбекистан привлек российских специалистов к восстановлению Сардобинского водохранилища, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Минстроя.

 

Для изучения текущего состояния Сардобинского водохранилища и разработки проекта его реконструкции привлечены специалисты Московского государственного строительного университета. Сейчас российские эксперты совместно с представителями ГУП "УзГАШКЛИТИ" проводят инженерно-изыскательские работы на объекте.

 

"На сегодняшний день запас воды в водохранилище составляет 230 миллионов кубометров воды. В ближайшее время планируется увеличить объём воды до 350 миллионов кубометров, таким образом достигнув показателя прошлого года", – отметил министр водного хозяйства Шавкат Хамроев.

 

В Минстрое отметили, что в результате прорыва дамбы были повреждены и другие участки плотины. После устранения всех последствий планируется восстановить эксплуатацию объекта.

 

На сегодняшний день с участием конструкторов отечественного предприятия "Гидролойиха" и специалистов Московского государственного строительного университета разработан проект восстановительных работ на водохранилище. Он предусматривает подъем уровня дамбы, реконструкцию объектов ливневой канализации, восстановление нижних откосов дамбы, размытых потоком воды, и ряд других мероприятий.


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