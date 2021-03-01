Узбекистан привлек российских специалистов к восстановлению Сардобинского водохранилища, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Минстроя.

Для изучения текущего состояния Сардобинского водохранилища и разработки проекта его реконструкции привлечены специалисты Московского государственного строительного университета. Сейчас российские эксперты совместно с представителями ГУП "УзГАШКЛИТИ" проводят инженерно-изыскательские работы на объекте.

"На сегодняшний день запас воды в водохранилище составляет 230 миллионов кубометров воды. В ближайшее время планируется увеличить объём воды до 350 миллионов кубометров, таким образом достигнув показателя прошлого года", – отметил министр водного хозяйства Шавкат Хамроев.

В Минстрое отметили, что в результате прорыва дамбы были повреждены и другие участки плотины. После устранения всех последствий планируется восстановить эксплуатацию объекта.

На сегодняшний день с участием конструкторов отечественного предприятия "Гидролойиха" и специалистов Московского государственного строительного университета разработан проект восстановительных работ на водохранилище. Он предусматривает подъем уровня дамбы, реконструкцию объектов ливневой канализации, восстановление нижних откосов дамбы, размытых потоком воды, и ряд других мероприятий.