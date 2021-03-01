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  • 1 март 2021 16:56
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Боксёры Узбекистана завоевали второе место на турнире в Болгарии

Боксёры Узбекистана завоевали второе место на турнире в Болгарии

В столице Болгарии Софии 22−27 февраля прошёл 72-й международный турнир по боксу среди любителей «Странджа-2021». Сборная Узбекистана завоевала на соревновании шесть медалей.

 

По данным Национального олимпийского комитета, боксёры Бобоусмон Батуров (-69 кг), Дильшод Рузметов (-81 кг) и Баходир Жалолов (+91 кг) выиграли золотые медали, а Навбахор Хамидова (-69 кг), Шахобиддин Зоиров (-52 кг) и Асадходжа Муйдинходжаев (-63 кг) — бронзовые награды.

 

Победу в командном зачёте праздновала сборная Болгарии с пятью золотыми и тремя бронзовыми медалями, второе место заняли боксёры Узбекистана, третье — команда Украина с одной золотой, тремя серебряными, двумя бронзовыми наградами.

 

ИСТОЧНИК


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