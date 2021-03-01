В Узбекистане с 1 марта запрещено строительство индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей, без экспертизы

В Узбекистане с 1 марта будет запрещено строительство индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей, без проведения экспертизы проектной документации, сообщает Podrobno.uz.

"С 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта и установлением государственного строительного контроля объекта территориальными инспекциями по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства", – отметили в Минюсте.

Данные меры направлены на защиту населения от некачественного строительства.