На юге Таджикистана сдан в эксплуатацию медицинский комплекс, построенный Узбекистаном

Современный медкомплекс в Кубодиёне начал строиться узбекской стороной во второй половине 2018 года. Сейчас строительство полностью завершено, и комплекс скоро откроет свои двери для пациентов.

Узбекские власти возвели при комплексе приёмник-распределитель для коронавирусных больных по просьбе Таджикистана, сообщает kun.uz.

Согласно источникам в правительстве Таджикистана, строительство и оборудование комплекса осуществлялось за счёт АО «Узбекнефтегаз».

В Таджикистане не имеется аналогов приёмника-распределителя для больных COVID-19, построенного при медкомплексе в Кубодиёне. Современное оборудование поможет в кратчайшее время определить наличие коронавирусной инфекции у пациентов, а затем направить их в больницы региона и столицы для получения квалифицированной помощи.

Строительство данного объекта было одобрено в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года.

Также, Узбекистан финансировал строительство школы на 630 учащихся в Спитаменском районе Согда, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

В свою очередь, власти Таджикистана сообщили, что построят школу на 640 учащихся в Самарканде, и детский сад в Ферганской области. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соответствующее распоряжение в марте 2018 года.