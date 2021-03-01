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  • 1 март 2021 9:19
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На юге Таджикистана сдан в эксплуатацию медицинский комплекс, построенный Узбекистаном

На юге Таджикистана сдан в эксплуатацию медицинский комплекс, построенный УзбекистаномСовременный медкомплекс в Кубодиёне начал строиться узбекской стороной во второй половине 2018 года. Сейчас строительство полностью завершено, и комплекс скоро откроет свои двери для пациентов.

 

Узбекские власти возвели при комплексе приёмник-распределитель для коронавирусных больных по просьбе Таджикистана, сообщает kun.uz.

 

Согласно источникам в правительстве Таджикистана, строительство и оборудование комплекса осуществлялось за счёт АО «Узбекнефтегаз».

 

В Таджикистане не имеется аналогов приёмника-распределителя для больных COVID-19, построенного при медкомплексе в Кубодиёне. Современное оборудование поможет в кратчайшее время определить наличие коронавирусной инфекции у пациентов, а затем направить их в больницы региона и столицы для получения квалифицированной помощи.

 

Строительство данного объекта было одобрено в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года.

 

Также, Узбекистан финансировал строительство школы на 630 учащихся в Спитаменском районе Согда, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

 

В свою очередь, власти Таджикистана сообщили, что построят школу на 640 учащихся в Самарканде, и детский сад в Ферганской области. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соответствующее распоряжение в марте 2018 года.


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