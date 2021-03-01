В Узбекистане предложили усложнить процесс вступления в брак, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Уза. Об этом стало известно по итогам брифинга, прошедшего в Ташкенте.

Одна из основных причин разводов, отмечалось на мероприятии, – это неготовность большинства молодых людей к созданию семьи. Чтобы добиться уменьшения количества разводов и обеспечить создание крепких семей, необходимо усилить внимание к лицам, вступающим в брак.

На мероприятии было высказано предложение о необходимости усложнения процесса вступления в брак. Так, на сегодняшний день вступить в брак можно спустя месяц после подачи заявления в ЗАГС. Предложено увеличить этот срок до трех месяцев и тем самым дать возможность паре получше узнать друг друга.