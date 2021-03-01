Правительство установило стоимость туристического сбора для граждан Узбекистана. Его придется платить за каждый день проживания в отеле, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомтуризма.

Туристический сбор для граждан Узбекистана вводится с 1 марта. Он составит 0,4% от базовой расчетной величины или 980 сумов за каждый день проживания.

Средства, поступающие от оплаты туристского сбора, будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона.

Также в стране вводится ряд скидок для внутренних туристов. Так, билеты на рейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет приобретен через туроператоров, будет предоставлена еще одна дополнительная скидка в 15%, в результате общая скидка на авиаперелет составит 40%.

Кроме того, вводится дополнительная 15-процентная скидка на билеты на поезд и 10-процентная скидка на гостиничные услуги, приобретенные через туроператоров.

Так, например, при покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" семье из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиа и гостиничные услуги) туроператоры предоставляют скидки в размере 2 млн сумов.