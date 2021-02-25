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  • 25 февраль 2021 22:34
  • 34

В Узбекистане появятся специальные пластиковые карты для выплаты алиментов

В Узбекистане появятся специальные пластиковые карты для выплаты алиментов

В Узбекистане появятся специальные пластиковые карты для выплаты алиментов, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Минюста.

 

В Узбекистане с 1 марта вводится новый порядок выплаты алиментов. Теперь переводы всех денег будут осуществляться через Единую информационную систему исполнения и контроля за алиментными обязательствами, которая будет интегрирована с отдельным банковским счетом по алиментным обязательствам.

 

Бюро принудительного исполнения будет оформлять соответствующую банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов).

 

Алиментные деньги, в том числе удержанные из заработной платы должника по алиментным обязательствам, будут перечисляться посредством данного отдельного банковского счета на эту банковскую карту.


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