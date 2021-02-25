В Узбекистане появятся специальные пластиковые карты для выплаты алиментов

Podrobno.uzсо ссылкой на данные Минюста.
В Узбекистане с 1 марта вводится новый порядок выплаты алиментов. Теперь переводы всех денег будут осуществляться через Единую информационную систему исполнения и контроля за алиментными обязательствами, которая будет интегрирована с отдельным банковским счетом по алиментным обязательствам.
Бюро принудительного исполнения будет оформлять соответствующую банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов).
Алиментные деньги, в том числе удержанные из заработной платы должника по алиментным обязательствам, будут перечисляться посредством данного отдельного банковского счета на эту банковскую карту.