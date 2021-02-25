В Узбекистане нашли останки ранее неизвестного вида динозавра

В Узбекистане нашли окаменелости ранее неизвестного вида динозавра, который был в два раза больше двухэтажного автобуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Этот гигант, которого назвали Джаратитанис кинги (Dzharatitanis kingi), имел длину около 20 метров и приходился двоюродным братом Диплодоку - самому большому существу, когда-либо обитавшему на планете.

Кинги обитал на прибрежной равнине в самой западной точке азиатского материка 100 миллионов лет назад, когда континенты Земли еще были сгруппированы вместе.

У существа был хлыстоподобный хвост и длинная шея, что позволяло ему забираться высоко в деревья, чтобы удовлетворить свой огромный травяной аппетит. Он имел небольшую голову и острые, как бритва, зубы, похожие на карандаш, и мог срывать целые ветви с деревьев.

Хвостовая кость, принадлежащая динозавру, была откопана международной группой в формации Биссекты в пустыне Кызылкум, известной как «кладбище динозавров».

По словам исследователей, в формации Биссекты «обнаружено огромное количество в основном диссоциированных, но часто прекрасно сохранившихся скелетных останков» позвоночных.

Кинги существовал в меловой период - последний период мезозойской эры, который начался 145 млн. лет назад и закончился 66 млн. лет назад.

«Это - первый реббахизаврид, зарегистрированный в Азии, и один из самых молодых в известной летописи окаменелостей», - сказал ведущий автор исследования доктор Александр Аверьянов из Российской академии наук в Санкт-Петербурге.