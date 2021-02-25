Узбекистан намерен использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – "Спутник V" и ZF-UZ-Vac2001

Узбекистан планирует использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – российскую "Спутник V" и китайско-узбекскую ZF-UZ-Vac2001, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные первого замминистра инновационного развития Шахло Турдикуловой.

"Для вакцинации будут использоваться зарубежные аналоги, в том числе "Спутник V", которая тоже будет закупаться. В целом для массовой вакцинации к данному моменту предложены две вакцины ["Спутник V" и ZF-UZ-Vac2001]", – отметила она.

По словам Турдикуловой, со стороны Министерства здравоохранения будет разработан и утвержден соответствующий план [вакцинации]. Сначала получат вакцину группы риска – пожилые, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а после остальные граждане.

"Безусловно, люди крайне обеспокоены вопросом качества и безопасности вакцины. Однако в любом современном государстве, включая Узбекистан, действуют регулирующие органы, в функции которых входит обеспечение контроля за эффективностью вакцин до начала широкого применения. Всемирная организация здравоохранения в глобальном масштабе осуществляет контроль за ходом испытаний", – подчеркнула она.

Замминистра также назвала основные виды вакцин, объяснив, чем они отличаются. Существует четыре типа вакцин.

Первый - самый старый - подразумевает под собой инактивированный (ослабленный) вирус, которым, собственно, и вакцинируют человека. После введения такой сыворотки в организме начинается выработка антител, но, к сожалению, они не способны продержаться в организме слишком долго. К тому же могут возникнуть нежелательные побочные симптомы в виде привычных для гриппа и ОРВИ.

Второй тип подразумевает замену одного гена аденовируса (обычный вирус, поражающий ротовую полость) геном коронавируса посредством генной инженерии. После попадания вакцины в организм также начинается выработка антител, так как с гена коронавируса синтезируется белок, по этому принципу разрабатывалась вакцина "Спутник V". И так как иммунизация происходит самим вирусом, опять же, возможно проявление побочных симптомов, свойственных данному недугу. Эффективность антител в данном случае снижается за счет того, что человек уже до этого мог перенести аденовирус и у него выработаны антитела.

Третий тип - мРНК от Pfizer и Moderna - новый тип вакцины, не регистрировавшийся прежде нигде в мире. У нее есть несколько существенных минусов, главный из которых - хранение при температуре минус 70 градусов Цельсия. Препарат просто будет невозможно перевозить. В Узбекистане, к примеру, по пальцам можно пересчитать количество таких холодильных камер. Это возможно лишь в лабораторных условиях, и то не все научные центры располагают подобными установками.

Четвертый тип представляет собой рекомбинантную вакцину, когда сам «шип» коронавируса напрямую вводится в организм человека, после чего начинается выработка антител. Данный метод позволяет избежать побочных симптомов, так как задействован только поверхностный белок вируса. Уже почти 15 лет Узбекистан вакцинирует против гепатита новорожденных вакциной, созданной по такому типу. Вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций, а также папилломавируса тоже получены по этой технологии.