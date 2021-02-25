Время работы газовых заправок ограничат на время холодов

Газовые заправки Узбекистана перейдут на ограниченный режим работы, сообщили в пресс-службе предприятия «Худудгазтаъминот».

Это связано с резким похолоданием в стране с 24 по 27 февраля. В некоторых регионах температура может понизиться до −20…−25 градусов, что может привести к резкому увеличению потребления газа.

«Так как природный газ в первую очередь направляется на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов, в республике будут введены некоторые ограничения в подаче газа», - говорится в сообщении.

Компания рекомендовала водителям заправляться на АГНКС с 5:00 до 15:00 часов.