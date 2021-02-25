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  • 25 февраль 2021 22:22
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Время работы газовых заправок ограничат на время холодов

Время работы газовых заправок ограничат на время холодовГазовые заправки Узбекистана перейдут на ограниченный режим работы, сообщили в пресс-службе предприятия «Худудгазтаъминот».

 

Это связано с резким похолоданием в стране с 24 по 27 февраля. В некоторых регионах температура может понизиться до −20…−25 градусов, что может привести к резкому увеличению потребления газа.

 

«Так как природный газ в первую очередь направляется на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов, в республике будут введены некоторые ограничения в подаче газа», - говорится в сообщении.

 

Компания рекомендовала водителям заправляться на АГНКС с 5:00 до 15:00 часов.


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