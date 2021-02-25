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  • 25 февраль 2021 0:23
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Стало известно, сколько дней узбекистанцы отдохнут в марте

На праздник Навруз жители Узбекистана отдохнут три дня подряд.

 

Напомним, в начале декабря 2020 года президент подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году».

 

Указом определяется, что субботы 2 января, 20 марта и 4 сентября, понедельник 22 марта являются нерабочими днями для всех работников, независимо от вида рабочей недели.

 

Также согласно документу, в 2021 году выходной день с субботы 27 марта перенесен на понедельник 22 марта.

 

Таким образом, на праздник Навруз жители Узбекистана отдохнут три дня подряд:

- 20 марта – суббота (дополнительный нерабочий день);

- 21 марта – воскресенье (праздничный нерабочий день);

- 22 марта – понедельник (перенесенный выходной день с 27 марта).

 

Кроме того, 8 марта (понедельник - праздничный нерабочий день) узбекистанцы отдохнут один день, но учитывая, что 7 марта – воскресенье, то два дня подряд.

 

В целом в марте жители страны отдохнут четыре праздничных дня.


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