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  • 25 февраль 2021 0:14
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В Узбекистане ДТП, в которых погибли люди, планируется перевести в категорию тяжких преступлений

В Узбекистане ДТП, в которых погибли люди, планируется перевести в категорию тяжких преступленийВ Узбекистане ДТП, в которых погибли люди, планируется перевести в категорию тяжких преступлений, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные правового портала "Норма".

 

Это предусмотрено вынесенным на обсуждение проектом закона "Об утверждении Уголовного кодекса Республики Узбекистан" в новой редакции.

 

Так, документом предлагается преступления, совершенные по неосторожности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, (в действующей редакции данные преступления относятся к менее тяжким), квалифицировать как тяжкие преступления.

 

В частности, предусматривается перевести в категорию тяжких преступления, совершенные по неосторожности, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия. Сегодняшняя практика рассмотрения таких преступлений, как нарушение ПДД или использование транспортных средств, повлекшее за собой смерть людей, как менее тяжкое преступление – не соответствует принципу справедливости.

 

Еще одно важное изменение – для определения вида и размера наказания, на основе классификации преступлений, предлагается установить:

·штраф до 200 БРВ по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности

·штраф до 400 БРВ – по менее тяжким преступлениям

·штраф до 600 БРВ – по тяжким преступлениям


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