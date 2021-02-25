В Узбекистане не будут наказывать за отказ от вакцинации от коронавируса. Увольнять с работы за отказ от приема вакцины тоже никто не имеет права, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова вице-премьера Бехзода Мусаева.

"Вакцинация у нас проводится на добровольной основе. Если человек откажется от вакцинации, то против него не будут приняты никакие меры", – подчеркнул он в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Репортаж о мероприятии был показан на телеканале "Узрепорт ТВ".

Он также добавил, что единственный правильный путь, чтобы привлечь людей к вакцинации, – это разъяснять им ее пользу и необходимость.

Также заместитель премьер-министра подчеркнул, что отказ от прививки не должен негативно влиять на трудовую деятельность граждан. Таким образом, работодатели не имеют право увольнять сотрудника, если он не захотел вакцинироваться.

Напомним, что вакцинация стартует в первой половине марта. Она будет полностью бесплатной.